Архитектор Мамошин рассказал о своем вкладе в восстановление храмов Петербурга

Заслуженный архитектор России Михаил Мамошин поделился своим взглядом на архитектуру Петербурга, рассказал о работе по восстановлению утраченных храмов и объяснил, почему считает служение городу своим призванием, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мамошин рассказал, что его утро начинается с прогулки с собакой, во время которой он планирует день. Архитектор отметил, что его северное происхождение и семейные традиции строителей повлияли на выбор профессии.

Эксперт вспомнил о своих преподавателях, которые заложили основы его профессионального пути, и подчеркнул, что всегда стремился вернуть архитектуру в лоно художественной культуры. Он считает, что архитекторы Петербурга традиционно пользовались высоким уважением и были частью городской элиты.

Особое место в деятельности Мамошина занимает восстановление утраченных храмов. Архитектор рассказал о работе над книгой «Утраченные храмы Санкт-Петербурга» и участии в проекте по воссозданию Борисоглебского храма на Синопской набережной. По его словам, современные реставрационные технологии позволяют вернуть городу часть утраченного наследия.

Мамошин отметил, что Петербург — уникальный город с богатым архитектурным наследием, где классика и северный модерн сочетаются с новыми стилями. Он выразил обеспокоенность потерей идентичности в новых районах города, где, по его мнению, не хватает архитектурной выразительности.

Архитектор признался, что считает Северную столицу самым красивым городом и черпает вдохновение в прогулках по его набережным и историческим улицам. Мамошин подчеркнул, что служение городу и его архитектуре стало для него делом жизни.

