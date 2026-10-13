Археологи обнаружили два древних храма в пещерном городе Мангуп-Кале

О находках рассказал кандидат исторических наук Антон Душенко, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Специалисты обнаружили следы храмов на поверхности земли.

«Понятно, мы их не копали, но мы знаем о том, что они есть. То есть нам удалось на уровне современной дневной поверхности выявить следы алтарных кладок и за сотню разнообразных надгробий. Их расчистка показала, что они в основной массе своей очень богато орнаментированы», — сказал Душенко.

Археологи создали трехмерные модели всех кладбищ и отдельных надгробий. В районе кафедрального храма Большая базилика они также обнаружили участок мозаичного покрытия алтаря — уникальный объект, который ранее не фиксировали современными методами исследования.

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