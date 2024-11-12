Археологи нашли в Москве 400-летние изразцы с кошками в коронах

Столичные археологи обнаружили изразцы с кошками в коронах, которым 400 лет. С помощью них украшали многие дома в городе, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

На изразцы наносили сюжеты из сказок и истории. На них рисовали домашних питомцев и существ из мифов. Плитки из красной глины применяли при облицовке печей.

В момент проведения раскопок на двух археологических площадках города нашли изразцы из красной глины. В центре композиции была кошка в короне.

Приблизительный возраст находок составляет 400 лет. Каждое из двух изделий сделали столичные мастера.

«Данные изразцы были найдены на двух улицах в центре Москвы: на территории Чижевского подворья и на Тверской», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Благодаря объектам удалось детальнее изучить повседневный быт москвичей периода XVII века. Выяснилось, что жители Руси любили кошек так же, как и современники. Изразцы с этим животным в короне встречались часто.

В XVI веке изразцы применяли, чтобы облицовывать печи. Осенью и зимой они помогали сохранять тепло. Также они украшали домашний очаг.

Во всех печных изразцах был собственный рисунок. Его помещали в специальную рельефную рамку. На большинстве таких предметов старины есть сцены из баталий, сюжеты из мифов, растительные орнаменты.

Артефакты реставрируют в среднем от 10 дней до нескольких месяцев. Это зависит от того, в каком состоянии нашли предмет.

У всех изразцов уникальная история: есть свой образ, сюжет. Специалистам нужно понять, что там изображено, а также сохранить предмет для следующих поколений.

Изразцы с кошками успешно отреставрировали. В ближайшее время их отправят в музеи.

Первый изразец обнаружили на Тверской улице. Археологи проводили там исследование с 2022 по 2023 год. Тверская улица в XIV-XVII веках была включена в так называемый Белый город. В XVIII столетии была частью Камер-Коллежского вала. Территорию осваивали быстро — во время раскопок сделали большое количество бытовых находок.

Следующий изразец обнаружили в 2024 году в Чижевском подворье на Никольской улице. Он находится в Китай-городе и имеет культурный слой глубиной до 6 м. Специалистам удалось провести исследование территории, площадь которой составляет почти 3 тыс. кв. м. Там обнаружили коллекцию фрагментов красных печных изразцов. В их числе была и «кошка в короне».

Также археологам удалось найти большую коллекцию старейших изразцов при организации работ по благоустройству Яузской больницы, которая сейчас называется ГКБ №23. Там удалось обнаружить изразцы из белой глины, которые появились в первой половине XVIII века. Также нашли расписные изразцы из красной глины конца XVIII-первой половины XIX века. С помощью них тоже облицовывали печи.