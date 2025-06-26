Аргентинский телеканал будет снимать документалку о российском футбольном клубе

«Для нас это больше, чем съемки, это возможность рассказать о новом русском футболе и об идее, которая объединила людей на другом конце света. Мы не просто команда в Аргентине, мы мост между культурами. Участие Telefe и съемочной группы с опытом „Дикого ангела“ — огромная честь», — заявил спортивный директор Лукас Обер.

Он также выразил надежду на то, что сериал послужит вдохновением как тем, кто уже влюблен в футбол, так и для тех, кто не интересовался им до этого. Интересно, что формат будет схож с популярным «Добро пожаловать в Рексхем» на канале FX. А сам медиагигант Telefe охватывает 95% жителей Аргентины и известен еще и благодаря полнометражными проектами, например, фильм «Тайна в его глазах», получившим «Оскар» в 2010 году.

Deportivo Moscu представляет собой клуб, основанный россиянами в 2024 году. В июне 2025 года команда подала документы на лицензию в Аргентинскую Федерацию Футбола, а позднее объявила о съемках во время ближайшего матча против клуба «Спортиво Док-Суд», считающегося третьим по силе в лиге аргентинского футбола.

На данный момент неизвестно, почему Telefe заинтересован в российском футболе. Тем не менее существуют предположения, что это может быть связано с ростом трансферов из Аргентины в РФ и возможным товарищеским матчем между странами в ноябре.