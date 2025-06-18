Апачев и Чичерина записали песню о «Маяках русского мира»

Идея песни появилась в 2022 году, когда проходил первый форум «Юг молодой». Тогда в одном месте собрались Юрий Белоусов. Юлия Читерина, Влад Татарский, Семен Пегов.

Это было важное событие, которое сложно описать. Части этих людей сейчас нет в живых, но воспоминания остались. В тот день мы зажгли огниво русского мира — маяки», — рассказал он.

Помимо этого, архитектор и куратор Алексей Комов добавил, что в конце недели у Акима Апачева откроется выставка в Москве. Она называется «Космос наш». По словам Комова, он очень рад сотрудничеству с Апачевым, как с ярким автором и голосом поколения.

«Маяки русского мира это не только визуальное присутствие Русского мира на территориях и в пространстве, здесь они ещё и мощно заявлены звуком и стихосложением — это очень четкая фабула всего нашего проекта», — добавил он и поделился общими с Апачевым планами.