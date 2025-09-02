Анжелика Варум раскрыла подробности отношений с Леонидом Агутиным

В последнее время певица Анжелика Варум редко появляется на публике, избегая светских раутов и модных вечеринок. Однако недавно она сделала исключение, посетив музыкальный фестиваль, где развеяла слухи о непростых отношениях с Леонидом Агутиным, сообщает сайт MK.ru .

Все присутствующие сразу обратили внимание на внешний вид звезды. На репетицию Варум прибыла без какого-либо макияжа, но это ничуть не умалило ее красоты. Время, кажется, не властно над ней: она по-прежнему эффектна и молода. В этот день ее лицо озаряла улыбка.

На сцене артистка выступала вместе с мужем. Однако она покинула репетицию раньше супруга, который остался для дальнейшей подготовки.

За кулисами журналисты начали поздравлять Варум с 25-летием совместной жизни с Агутиным. Артистка не захотела вдаваться в подробности, но уточнила, что даты напутаны.

«Мы уже живем больше 25 лет. Почти 30!» — отметила она.

В последнее время многие известные пары шумно отмечают важные даты своих отношений. Например, друзья Агутина и Варум, Подольская и Пресняков, недавно сыграли повторную свадьбу. Но Анжелика заявила, что они с мужем не планируют ничего подобного.

«Мы уже так много напраздновались! Нам бы куда-нибудь уединиться!» — озвучила неожиданное желание певица.

При этом в мире шоу-бизнеса постоянно всплывают разговоры о якобы сложных отношениях в этой звездной паре. По слухам, Анжелика и Леонид вместе только на сцене, а в жизни каждый идет своим путем. Варум и Агутин совершенно случайно смогли прекратить эти сплетни, они возвращались с фестиваля в Москву на самолете, в котором находились и журналисты. Варум и Агутин не знали об этом, а представители прессы заметили, что весь полет супруги провели вместе. Леонид нежно заботился о жене и уступил ей место у иллюминатора.