«Антидепрессант для женщин»: блогер Михейчик охарактеризовала турецкие сериалы

Известная телеведущая и блогер Маруся Михейчик в беседе с изданием прокомментировала любовь россиянок к турецким сериалам. Она считает их «антидепрессантами», сообщает «ФедералПресс» .

«Как человек, смыслящий в этом, я готова поаплодировать операторским планам и переходам с точки зрения съемки. Нашим кинорежиссерам надо еще подтянуться до турецких коллег в навыках. Сценаристам — отдельный респект», — отмечает Михейчик.

По ее словам, несмотря на смену поколений, россиянкам до сих пор нравятся смотреть сюжеты с большим количеством страстей и интриг, эмоциональными качелями, загадками и абьюзом. Несколько лет назад такие сериалы активно снимал телеканал «Россия-1», а еще раньше — бразильские телекомпании.

Ранее блогер Алена Водонаева иронически отозвалась о любви своей экс-подруги Ксении Бородиной к турецким сериалам. Она назвала просмотр таких кинолент «просто каким-то раком вкуса».