Античный Крым и Средневековая Русь: в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»

Столичный фестиваль «Времена и эпохи» пройдет на 54 площадках с 12 по 16 июня

День России столица встретит историческим фестивалем «Времена и эпохи». Площадки будут открыты для гостей с 12 по 16 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Всего для фестиваля подготовили 54 площадки. Из них 17 будут находиться в центре мегаполиса, 25 — в округах и еще 12 — в парках.

«На Бульварном кольце и в центре Москвы разместится музей под открытым небом. Здесь будут выставлены копии музейных экспонатов», — написал столичный градоначальник в своем личном блоге.

В парках состоятся исторические реконструкции событий отечественной и мировой истории. Так, в парке «Акведук» можно будет погрузиться в атмосферу античного Крыма, на территории которого столкнулись интересы Боспорского царства и Римской империи. В ландшафтном парке «Митино» будет представлена реконструкция вхождения союзных войск в Париж в 1814 году.

Посмотреть, как проходила экспедиция Рериха в Индию, можно на улице Хачатуряна. О работе русских археологов на раскопках в Египте расскажут на площади Славы. Площадка по реконструкции Средневековой Руси разместится в парке «Печатники».

На данном фестивале дополнительно представят несколько спецпроектов. Например, проект мэра города «Мой район» проведет свыше 150 экскурсий по 10 историческим усадьбам мегаполиса.