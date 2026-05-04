Ансамбль «Сувенир» отметил 45-летие в Воскресенске

Юбилей народного коллектива ансамбля танца «Сувенир» прошел 2 мая в Воскресенске. Коллективу исполнилось 45 лет, его бессменным руководителем остается заслуженный работник культуры России Мария Тышецкая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ансамбль «Сувенир» был создан 45 лет назад и за это время стал одним из известных творческих коллективов округа. Сегодня в нем занимаются более 150 человек в возрасте от 3 до 40 лет. За годы работы подготовлено около 200 танцевальных номеров, коллектив выступал на российских и международных сценах, неоднократно становился победителем конкурсов различного уровня.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил руководителя ансамбля, участников и их родителей с юбилеем.

«Особенно приятно видеть, как коллектив живет, растет, побеждает на международных конкурсах и, главное, воспитывает новые поколения. Многие выпускники сами стали руководителями хореографических студий — это и есть главная награда», — отметил Алексей Малкин.

Малкин пожелал коллективу новых побед, здоровья, вдохновения и благодарных зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.