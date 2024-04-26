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Ансамбль казачьего танца Домодедова стал лауреатом I, II и III степени конкурса

Ансамбль казачьего танца «Багатица» из г. о. Домодедово стал лауреатом I, II и III степени на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографических коллективов «Дорога к солнцу», сообщается на сайте администрации горокруга.

Участники ансамбля под руководством Романа Деряги успешно выступили на фестивале-конкурсе с несколькими номерами.

Ансамбль завоевал следующие награды: лауреат I степени «Пошла млада»; лауреат I степени «Танец некрасовских казаков»; лауреат Il степени «Казачий пляс»; лауреат Il степени «Казачье приветствие»; лауреат Ill степени «Деревенское чаепитие».

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