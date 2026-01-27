сегодня в 16:19

Ансамбль «Калинка» из Орехово-Зуевского округа стал лауреатом фестиваля в Москве

Ансамбль «Калинка» из Орехово-Зуевского городского округа завоевал Гран-при и звания лауреатов I степени на V открытом всероссийском фестивале-конкурсе «Альянс талантов — Московские куранты», который прошел 24–25 января в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Альянс талантов — Московские куранты» собрал участников из разных регионов страны. Орехово-Зуевский округ представил ансамбль «Калинка», в который входят учащиеся хореографического отделения детской школы искусств имени Я. Флиера, отделение Дрезненская ДШИ.

В номинации «ансамбль средняя группа Б» (13–15 лет) коллектив получил звание лауреата I степени за номера «Круговая плясовая» и «Эх, пляс-перепляс». В номинации «соло» лауреатами I степени стали Максим Пшенкин с номером «Кузнец», Екатерина Копсова с танцем «Казаченька» и Виктория Запоточная с номером «Калинка».

Средняя группа «А» (10–12 лет) также удостоена лауреата I степени за танец «Частушечные переплясы». Особое признание получил казахский народный танец «Камажай», который был отмечен Гран-при фестиваля.

Ранее ансамбль «Калинка» становился лауреатом Международного конкурса «Уральские изумруды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.