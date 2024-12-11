Ансамбль из Подмосковья одержал победу на Всероссийском творческом конкурсе

Хореографический ансамбль «Барыня» и участницы коллектива «Раздолье» Дома культуры «Лунево» городского округа Химки одержали победу на Всероссийском конкурсе «Белая ворона». Турнир собрал более 400 участников из разных городов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю наших химчан с победой в конкурсе. Успехов, здоровья и всего самого наилучшего!» — сказала лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

От лица коллектива «Раздолье» выступили химчанки Варвара Королькова, ставшая обладателем звания лауреата первой степени, и Валерия Кобесова — лауреат второй степени. В номинации «Народно-стилизованный танец» за номер «Барыня-сударыня» ансамбль «Барыня» получил звание лауреата первой степени, а также лауреата второй степени в номинации «Народный танец» за номер «Секиринская».

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