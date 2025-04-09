Ансамбль из Лобни стал лауреатом Всероссийского хореографического конкурса

Мероприятие состоялось на сцене ДК «Подмосковье» в Красногорске. Во Дворце культуры собрались участники из более чем 20 городов Московской области.

По итогам выступлений старшая и средняя группы Образцового хореографического ансамбля «Серпантин» стали Лауреатами III степени в номинации «Эстрадный танец».

Напомним, дом культуры «Красная поляна» — старейший в Лобне. В минувшем году ему исполнилось 95 лет. В секциях и кружках дома культуры занимаются более 800 человек. Они регулярно участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня, часто — завоевывают награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.