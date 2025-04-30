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Ансамбль из Люберец стал лауреатом хореографического фестиваля «Танцевальная палитра»

Хореографический ансамбль «Жар-Птица» Красковского культурного центра «Союз» городского округа Люберцы под руководством Екатерины Тюняевой завоевал звание лауреата I степени на хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальная палитра». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Конкурс проходил в Москве на сцене ООЦ имени Моссовета и собрал сильнейшие творческие коллективы из разных уголков России.

«Всего на конкурсе выступило более 40 коллективов. Пять хореографических композиций ансамбля — „По секрету не всему свету“ (эстрадный танец, 6–8 лет), „День суриката“ (современный танец, 9–11 лет), „Облачно! Ожидаются мечты“ (эстрадный танец, 9–11 лет), „Таня Громко“ (дуэт, современный танец, 9–11 лет), „Лебедь, рак и щука“ (трио, современный танец, 12–14 лет) — были удостоены звания лауреата I степени», — отметил Волков.

Он также добавил, что руководитель ансамбля была награждена дипломом «Лучший руководитель».

«От всей души поздравляем коллектив и Екатерину Тюняеву, желаем им вдохновения и дальнейших побед», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.