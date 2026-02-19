Ансамбль из Домодедова завоевал три гран-при и выступил в Кремле

Ансамбль ложкарей «Задоринка» из Домодедовской детской школы искусств стал обладателем трех гран-при Всероссийского конкурса «Время лучших» и выступил в Государственном Кремлевском дворце 19 февраля. Коллектив прошел три этапа отбора и представил Подмосковье на гала-концерте.

Ансамбль ложкарей «Задоринка» филиала «Дарование» Домодедовской детской школы искусств стал победителем Всероссийского конкурса творческих коллективов «Время лучших», организованного народной артисткой России Анитой Цой. Чтобы выйти на финальный гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце, участники прошли дистанционный и два очных тура — в Москве и Санкт-Петербурге. На каждом этапе коллектив завоевал гран-при.

В финале приняли участие лучшие артисты российского шоу-бизнеса и лауреаты конкурса. Из Московской области отбор прошли только два коллектива — «Задоринка» из Домодедова и «Русские потешки» из Электростали. Ложкари выступили в трех постановках, посвященных эпохе Древней Руси, включая вокально-хореографический и финальный номера со звездой сцены.

Ансамбль создан в 2014 году руководителем Еленой Галкиной, педагогом высшей квалификационной категории. Это выступление стало для коллектива первым на главной сцене страны.

«Меня переполняли эмоции от атмосферы концерта. Программа была очень динамичной и красивой, особенно интересно было смотреть другие коллективы. Хочется снова вернуться на сцену Кремля», — рассказала солистка Арина Артемова.

Руководитель коллектива отметила, что шла к этой цели более десяти лет. Теперь ансамбль планирует поддерживать высокий уровень мастерства и продолжать участие в крупных творческих проектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.