Ансамбль «Истоки» из Подольска вышел в финал конкурса

Ансамбль «Истоки» Дворца культуры «Октябрь» из Подольска вышел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Первый очный этап завершился 23 марта, по итогам межрегионального видеотура в номинации «Традиции» отобрали 60 финалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году за право стать победителями престижного творческого состязания боролись более 260 коллективов из разных регионов страны.

Конкурс объединил хранителей народной культуры: фольклорные ансамбли, оркестры и ансамбли народных инструментов, народно-певческие коллективы, а также исполнителей традиционного и народного танца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.