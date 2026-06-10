Анна Хилькевич ответила хейтерам, с какой целью приезжала на ПМЭФ-2026

Известная актриса и блогер Анна Хилькевич ответила хейтерам, которые раскритиковали ее приглашение на прошедший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026).

«На ПМЭФ я говорила о том, что для меня по-настоящему важно. А любителям додумывать желаю одного: пусть ваша фантазия наконец начнет работать на ваши собственные достижения», — написала Хилькевич в своем личном блоге.

Она подчеркнула, что форум давно вышел за рамки экономики и контрактов. На сегодня это площадка для обсуждения будущего страны: семьи, демографии и образования. В связи с этим на ПМЭФ приглашают лидеров общественного мнения.

Блогер добавила, что ее пригласили для выступления, а не «подсветить» событие в соцсетях. Хилькевич приняла участие в двух сессиях: о развитии многодетности и о здоровом питании детей, где поделилась личным опытом материнства.

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