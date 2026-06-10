Анна Чиповская рассказала, как обжигалась в любви

Анна Чиповская на премьере «Холопа 3» рассказала о новой роли и призналась, что она влюбчива и не раз обжигалась, сообщает kp.ru .

В кинотеатре «Каро Октябрь» прошла премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3», которая выйдет в прокат 11 июня. В фильме появятся новые персонажи, включая героиню Анны Чиповской; Кристина Асмус и Павел Прилучный сыграли новых мажоров.

«Я и играю потрясающую женщину. Она очень земная. Она историк, у нее есть ребенок. И она, некогда обжегшись, не особенно верит в сказки про любовь. Особенно от мужчин, которые выглядят, как Милош Бикович», — поделилась с KP.RU Чиповская.

С героиней актриса нашла личное сходство.

«Я думаю, что у всех женщин есть что-то общее. Я влюбчивая. И я обжигалась. Вот это наше общее», — добавила Анна.

На дорожке Чиповская появилась в черном корсетном платье Post Meridiem за 46 200 рублей. Актриса рассказала, что купила его в день премьеры.

Действие «Холопа 3» разворачивается во времена Петра I. Для съемок в Турции построили корабль; Чиповская призналась, что ее эпизоды на пляже стали одними из самых легких.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.