Андрей Воробьев рассказал об открытии в Истре выставки «Свет между мирами»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Истре открылась выставка «Свет между мирами». Это совместный российско-узбекский проект, который объединил коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса.

«За несколько месяцев подготовки удалось собрать уникальную коллекцию живописи и графики, отражающую дух обеих культур — более 160 картин, включая работы Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько. Работы великих художников можно будет увидеть до 8 ноября», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил за поддержку проекта помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву, зампредов правительства РФ Татьяну Голикову и Марата Хуснуллина, а также помощника президента России Владимира Мединского. Отдельную благодарность он выразил Фонду развития культуры и искусства Узбекистана и команде музея «Новый Иерусалим».

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«Подмосковье и Узбекистан связывают прочные экономические и гуманитарные связи. Уже запущено несколько значимых совместных предприятий, среди которых заводы „Щелково Агрохим“, „Металл Профиль“, а „Метровагонмаш“ производит вагоны для метро Ташкента», — отметил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что регион активно делится опытом в образовании и здравоохранении. В Московскую область приезжают педагоги и школьники из Узбекистана. Подмосковные медики помогают создавать орфанный центр для пациентов с редкими заболеваниями в Узбекистане.

«Искусство служит мостом между народами. Мы уверены, что эта выставка позволит нам еще лучше понять друг друга и подчеркнуть общие ценности», — заключил губернатор.