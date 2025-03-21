Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья посетить 4 уникальные выставки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона посетить сразу четыре уникальные выставки. Их развернули в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике. Многие произведения никогда ранее не выставлялись, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев отметил, что власти стараются наполнять музеи выставками, которые были бы интересны аудитории. Важно угодить и тем, кто профессионально занимается искусством, и тем, кто знакомится с творчеством мастеров.

«Хотим, чтобы в Подмосковье можно было увидеть работы из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, зарубежных музеев. Сейчас у нас проходят четыре знаковые выставки — Ивана Шишкина в Звенигороде, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева в „Новом Иерусалиме“, а также „Фабрика Авангарда“ в Серпухове. Ждем в Подмосковье всех, кто интересуется искусством, а посетить выставки можно в том числе по „Пушкинской карте“», — сказал Воробьев.

Лабас и Доржиев в «Новом Иерусалиме»

Сейчас в историко-художественном музее проходят две выставки. Первая называется «Невесомость», она приурочена к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера общества художников-станковистов Александра Лабаса. Посетители могут увидеть почти все произведения творца, написанные в 1920-х — начале 1930-х годов.

Главная тема в его искусстве — ощущение нового мира. Он лишил привычной резкости городские улицы, дирижабли и самолеты. Его задачей было не передать мощь машин, а показать состояние человека, который попал в пространство движения, невесомости. Отсюда и название выставки. Экспозиция представляет более 150 работ мастера из собраний 18 ведущих музеев страны, в том числе Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и из 12 частных коллекций. Выставка открыта до 25 мая.

Вторая выставка в музее — «Повелитель снов». Это экспозиция в творческой биографии современного художника Бурятии Зорикто Доржиева. Его творчество соединяет кочевые традиции, академическую живопись и буддистские мотивы.

Автор представляет человека как космос и вселенную. Посетители увидят 75 произведений, написанных за 20 лет. Доржиев владеет всеми видами искусства, в том числе скульптурой, мультипликацией, графикой, видеоартом. Эта выставка стала его первой и персональной в Подмосковье и за 10 лет — в Центральной России. Она открыта до 18 мая.

Шишкин в Звенигородском музее-заповеднике

Здесь представлена выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из коллекции Государственного Русского музея. Она раскрывает все грани творчества художника с самых ранних лет. Посетители станут свидетелями зарождения нового жанра — парадного портрета русской природы.

В музее это уже третья выставка, посвященная образу русской природы. Это еще одна попытка транслировать взгляд Шишкина на человека и окружающую его среду. Выставка будет открыта до 29 июня.

«Фабрика Авангарда» в Серпуховском историко-художественном музее

В музее представлена выставка под названием «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира». Здесь представлено около 200 экспонатов, в том числе произведения Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Анны Лепорской, Ольги Розановой, Давида Бурлюка и других. Более того, здесь можно увидеть деревянную утварь, предметы народного быта и культуры, ткани, изразцы и так далее. В основе экспозиции не только коллекция самого музея, но и Музейно-выставочного центра Серпухова и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Русский музей оказал поддержку в части мультимедийной экспозиции.

Эта выставка — эксперимент, попытка показать противоречивый, но захватывающий процесс развития модернизма в России ХХ века. Это второй проект, площадкой для которого стал отреставрированный «Каретный сарай». Выставка открыта до 18 мая.

Всего в Московской области сейчас проходит более 40 выставок.