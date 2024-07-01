Андрей Воробьев пригласил гостей на фестиваль «Лето.Музыка.Музей» в Истре

В Истре с 3 по 7 июля пройдет фестиваль «Лето.Музыка.Музей», который в этом году посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Большой open air классической музыки по традиции пройдет в музее «Новый Иерусалим», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с президентом фестиваля Максимом Дунаевским и худруком Дмитрием Юровским мы подготовили большой музыкальный праздник под открытым небом. Надеемся, что вам он тоже придется по душе. Среди резидентов: пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также музыканты из Китая и Франции», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

На открытии выступит Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова.

«Подробная программа размещена на сайте фестиваля, там же можно приобрести билеты. Всех ждем!» — подчеркнул глава региона.