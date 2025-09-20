Андрей Воробьев: Подмосковье радо принимать музыкальный конкурс «Интервидение»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал детали организации музыкального конкурса «Интервидение-2025». Он отметил, что проведение фестиваля в Подмосковье — большая честь и ответственность, регион рад принимать фестиваль, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«На протяжении всего времени мы старались создать для делегаций стран-участниц максимально комфортные условия. В этом нам помогали наши волонтеры — встречали конкурсантов в аэропорту, занимались их размещением, старались оперативно решать возникающие вопросы, и, конечно, сегодня все они также работают на площадке. Наша команда занималась отбором добровольцев и их обучением. Причем это не только ребята из Московской области. Волонтерский корпус объединил представителей 47 регионов России, а также добровольцев из других стран», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех, кто принимает участие в проведении конкурса, а также обеспечивает безопасность, и пожелал удачи участникам «Интервидения».

Конкурс проходит на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове. В нем принимают участие представители 23 стран. От России выступает заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN).

Подмосковье активно принимало участие в организации события. В частности, министерство информации и молодежной политики региона занималось формированием волонтерского корпуса «Интервидения». Были выбраны 490 лучших активистов. Все добровольцы прошли обучение, включая специализированную подготовку для тимлидеров и рекрутеров. Всего заявки подавали 2,5 тыс. человек.

«Мы так долго учились, готовились, волновались — и вот наконец этот день X настал. Здорово, что нам во всем помогало министерство информации и молодежной политики Московской области, поддерживало. И теперь мы здесь, на площадке «Live Арены», и все происходит по-настоящему! Моя команда уже отлично поработала со спонсорами, а сегодня мы отвечаем за «Красную дорожку»: встречаем звезд, помогаем гостям и следим, чтобы все прошло идеально. Я безумно рада быть частью этой команды! Для меня это первый опыт тимлидера на таком масштабном мероприятии, и он уже невероятный. Мы заряжены, поддерживаем друг друга и готовы работать до утра, чтобы этот день запомнился всем!» — поделилась Ксения Карасева из Мытищ, тимлидер функции «Организация мероприятия».

20 сентября все волонтеры работают в «Live Арене». В их обязанности входит помощь в работе со СМИ, с навигацией зрителей. Также они оперативно решают различные организационные вопросы и т. д.

«Наши волонтеры не только помогают гостям с любыми вопросами и создают прекрасную атмосферу праздника, но и оперативно решают все возникающие ситуации. Самое ценное для меня — живые эмоции зрителей. Это лучшая благодарность и подтверждение, что наша работа нужна», — отметил тимлидер направления «Сервисы для зрителей» из Лобни Виталий Дегтярев.

Он добавил, что «Интервидение» — это уникальный мост между культурами, где музыка говорит на универсальном языке, а артисты сохраняют свою самобытность, выступая на родном языке.

Указ о проведении «Интервидения» подписал президент РФ в феврале этого года. Организаторы волонтерского сопровождения конкурса — фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф и региональное движение «Волонтеры Подмосковья».