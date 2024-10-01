Андрей Воробьев поблагодарил РВИО и меценатов, реставрирующих усадьбу Татищева

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Российское военно-историческое общество (РВИО) и меценатов, которые помогают восстанавливать усадьбу Татищева в деревне Болдино Солнечногорска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Я хочу поблагодарить за активное участие в жизни всей страны, и Подмосковья в частности, военно-историческое общество. Они инициаторы, идеологи этого проекта. А также меценатов, которые вкладывают в него значительные ресурсы, поддерживают», — сказал губернатор.

Усадьба Татищева является объектом культурного наследия федерального значения. Ее реставрацией занимается РВИО. До наших дней сохранились руины главного дома, флигель, каретный сарай и липовый парк с прудами.

Сейчас идет работа по их восстановлению. Завершить ее планируют в 2026 году.

По словам помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, восстановление более чем 100 га этого уникального усадебного комплекса идет благодаря консолидации усилий РВИО, спонсоров и попечителей.

«Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье, которое мы очень любим. Это единственное место в нашей стране, где представлены все правители русского государства», — сказал Мединский.

Он добавил, что здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино и ссылки на историю. Также в усадьбе будут устраивать школьные экскурсии.

В октябре 2023 года Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли на территории усадьбы памятник Татищеву. А в августе прошлого года состоялось открытие исторической тропы, протяженность которой составляет 1,3 км, к месту захоронения Татищева на Рождественском погосте. Церемония была приурочена к 300-летию Екатеринбурга.

На протяжении всего маршрута установлены скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. Это уральский проект, поддержанный подмосковным правительством и РВИО. За счет Московской области была отремонтирована подъездная дорога и расчищена прилегающая территория.

Во вторник в усадьбе Татищева в деревне Болдино Солнечногорска состоялось открытие аллеи правителей России. Скульптурная композиция авторства Зураба Церетели состоит из бюстов 43 исторических личностей, которые руководили нашей страной.