Андрей Воробьев: «Город профессий» пройдет в 90 парках Подмосковья 1 июня

сегодня в 14:42

Общеобластное мероприятие «Город профессий» состоится в Подмосковье в День защиты детей. Его проведут в 90 парках региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ребята смогут попробовать себя в роли спасателя, врача, эколога, повара и множестве других профессий», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также 1 июня малыши смогут бесплатно попробовать мороженое в 69 парках Подмосковья. Для детей подготовили различные праздничные программы во многих городских округах.

Так, в городском парке Каширы пройдет выставка техники «Все профессии важны, все профессии нужны». Дети также смогут принять участие в фестивале красок и в интерактивной программе, где можно будет сыграть в гигантскую дженгу.

В парке «Городок» в Рузе пройдет «Блестящая дискотека» из фольги, химическое, мыльное и крио шоу. Гостей ждут в планетарии, «воздушном доме». Также для них подготовили выступления артистов и шоу роботов.

В ступинском парке им. Н. Островского в скейт-парке можно будет посмотреть на показательные выступления и принять участие в мастер-класс по чирлидингу, интерактивном «Уроке чистой воды», пенной дискотеке.

В городском парке Шаховской для малышей подготовили шоу мыльных пузырей и ростовых фигур, мастер-классы, выставку, а также игровую программу «Город детства».

В Коломне в парке Мира состоятся развлекательные программы «Емеля в городе профессий» и «Открой свои таланты». Также гостей ждут различные интерактивные площадки.

Ознакомиться с подробной афишей мероприятий можно по ссылке.