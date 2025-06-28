Amazon MGM Studios выбрала нескольких претендентов на роль Джеймса Бонда

Холланд, Элорди и Дикинсон могут сыграть Джеймса Бонда в новом фильме

Кинокомпания Amazon MGM Studios начала кастинг на роль легендарного агента 007 в предстоящем перезапуске франшизы, сообщает РБК .

Согласно инсайдерским данным Variety, студия рассматривает кандидатуры британских актеров моложе 30 лет, хотя среди возможных претендентов оказался и австралиец.

Том Холланд, прославившийся в роли Человека-паука, возглавляет список претендентов. Вслед за ним идут Харрис Дикинсон, запомнившийся ролями в «Малефисенте» и «Безумстве», и австралийский актер Джейкоб Элорди из «Эйфории» — единственный иностранец в этом британском квинтете.

За камерой встанет визионер Дени Вильнёв, чьи «Дюна» и «Прибытие» переопределили современное киноязык. Продюсерский дуэт Эми Паскаль и Дэвида Хеймана, создавших культовые франшизы, обещает свежий взгляд на легендарного агента.

Премьера нового фильма запланирована не ранее 2028 года. Это будет первая экранизация после 25 официальных картин Eon Productions, последняя из которых — «Не время умирать» (2021) с Дэниэлом Крэйгом — собрала 774 млн долларов в мировом прокате.

Интересно, что студия намерена вернуться к корням: Ян Флеминг в оригинальных романах описывал Бонда как 30-летнего агента, что объясняет возрастные требования к актерам. Поклонники гадают, сможет ли Вильнёв, известный философским подходом к жанровому кино, переосмыслить образ суперагента для нового поколения.