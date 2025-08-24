сегодня в 17:13

Алсу подняла стоимость корпоративов после развода с предпринимателем Абрамовым

Певица Алсу (Алсу Абрамова) увеличила стоимость корпоративов на три млн рублей после того, как развелась с предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом сообщает SHOT .

Прошлым летом, до развода с бизнесменом, корпоратив Алсу стоил два млн рублей. Теперь цена поднялась до пяти млн.

Заказчику также предстоит купить артистке билеты на самолет в бизнес-класс, предоставить элитную машину вроде Mercedes-Maybach. За рулем должен сидеть мужчина с большим опытом вождения.

Также Алсу требует, чтобы заказчик снял ей номер люкс. В соседнем должен проживать охранник певицы.

Алсу и Абрамов развелись прошлым летом. Они были женаты 18 лет. С такой инициативой выступила Алсу.