Алкоголизм или трансплантация: в СМИ появились версии смерти Мишель Трахтенберг

Операцию по пересадке Трахтенберг сделали несколько месяцев назад. Трансплантат не прижился, его отторжение могло привести к кончине звезды «Евротура» и «Сплетницы».

Кроме того, много лет актриса страдала от алкоголизма, хотя успешно скрывала это от окружающих. По мнению источников американского издания, именно это могло стать причиной гибели актрисы. После операции врачи строго запретили ей спиртное, но девушка не прислушалась к их рекомендациям.

Тело актрисы обнаружила ее мать Лана. Она обнаружила ее без сознания в постели, когда пришла навестить. Лана вызвала скорую помощь, но медики уже не смогли спасти Мишель.

По предварительным данным, основной причиной смерти стала остановка сердца.