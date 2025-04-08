«Аленький цветочек» и «Гора самоцветов»: какие мультфильмы показывать детям

День российской анимации отмечается 8 апреля, праздник был установлен в 2022 году указом президента РФ в честь выхода первого русского анимационного фильма 1912 года. Россиянам рассказали, какие советские и современные мультфильмы стоит включить в список для просмотра с детьми, сообщает «ФедералПресс» .

Первым в России мультфильмом стала лента «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Автор Владислав Старевич использовал в съемках препарированных насекомых. Современная анимация ушла далеко вперед, но и сегодня маленьким зрителям нравятся персонажи советских мультфильмов.

По данным опроса зрителей телеканала «КиноМульт», самыми любимыми персонажами советской мультипликации у детей и взрослых стали кот Матроскин (31% голосов), Чебурашка (24%) и домовенок Кузя (22%).

Среди других произведений советских мультипликаторов, которые стали настоящей классикой и могут понравиться современным детям, — «Аленький цветочек», «Лягушка-путешественница», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каштанка».

Из новых российских мультфильмов детям рекомендуют показать историю о друзьях-космонавтах «Мы не можем жить без космоса» (2014), сборник сказок народов России «Гора самоцветов» (2005-2015), поучительную и забавную историю о девочке и Лисе «Жихарка» (2006), а также анимационный фильм о первой любви подростка «Моя любовь» (2006).