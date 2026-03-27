Алексей Горбашов рассказал, как внуки относятся к группе «Мираж»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился, что его внуки интересуются творчеством коллектива, а младший после концерта стал активнее заниматься музыкой, сообщает Газета.ru .

По словам Горбашова, 14-летний внук Митя уже не раз бывал на концертах «Миража». Младший, 10-летний Федя, впервые посетил выступление группы в новогодние каникулы этого года.

«Как мне кажется, ему больше всего нравится песня „Новый герой“. Младший Федя был на нашем концерте впервые в этом году в новогодние каникулы. Судя по тому, что он после посещения концерта еще больше загорелся заниматься на пианино, ему все зашло», — рассказал музыкант.

Горбашов также отметил, что аудитория коллектива заметно помолодела за последние годы. По его словам, интерес к музыке и эстетике 1980–1990-х сохраняется у молодежи, а песни «Миража» многие знают благодаря родителям.

Музыкант добавил, что такую тенденцию группа заметила около пяти лет назад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.