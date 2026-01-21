Александр Черемин презентовал книгу о Василии Гришанове в Балашихе

Историк Александр Черемин 21 января представил в Балашихе монографию о жизни адмирала Василия Гришанова. Презентация прошла в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Презентация новой книги Александра Черемина состоялась в библио-холле Центральной городской библиотеки Балашихи. Монография посвящена адмиралу Василию Гришанову и содержит более 900 страниц уникальных архивных материалов, ранее засекреченных фотографий и документов по истории морского флота России.

Автор работал над книгой 23 года. Тираж издания ограничен и составляет 1000 экземпляров. В монографии представлено около 800 фотографий и документов из личных и закрытых архивов. Александр Черемин отметил, что в книге подробно рассказывается о развитии военно-морского флота в Российской империи, Советском Союзе и современной России, а также уделяется внимание вопросам геополитики.

На встрече писатель поделился воспоминаниями о дружбе с Василием Гришановым — депутатом Верховного Совета РСФСР и начальником Политического управления Военно-Морского Флота, 115-летие которого будет отмечаться в 2026 году. Александр Черемин — профессор, историк, эксперт по истории России, автор книг по военной истории, геополитике и биографиям выдающихся деятелей. Он регулярно проводит лекции для жителей Балашихи в рамках проекта «Задай вопрос историку».

