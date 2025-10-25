Алекса назвала причины расставания с мужем

Певица Алекса (Александра Чвикова) раскрыла детали расставания с мужем Вячеславом Дайчевым. По словам девушки, решение далось тяжело, но супруги пришли к нему совместно, сообщает WomanHit.ru .

Артистка подчеркнула, что им с экс-возлюбленным удалось сохранить теплые отношения. У пары есть дочь, благодаря ей Алекса и Вячеслав все еще остаются семьей.

Между тем поклонники начали строить теории вокруг развода певицы. Алекса призвала не додумывать и не переходить на оскорбления. Она подчеркнула, что у них с мужем была прекрасная история и они с Вячеславом навсегда останутся родителями Адрианы.

Также артистка поблагодарила поклонников за поддержку. По ее словам, расставаться было больно, но она перенесла этот процесс с пониманием.

Выпускница «Фабрики звезд» и звездный фитнес-тренер поженились в феврале 2024 года. У пары есть дочь Адриана. Накануне Алекса сообщила о разводе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.