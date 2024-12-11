Акцию «Воспитай милосердие в сердцах людей» провели сотрудники Можайской библиотеки

Приуроченная к международному Дню инвалида акция «Воспитай милосердие в сердцах людей» прошла в Можайской библиотеке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники библиотеки пообщались с более чем 65 жителями города и раздали им памятные листовки «Я такой же, как и ты». Цель акции — воспитание в детях доброты и адекватного отношения к сверстникам-инвалидам и в целом к людям с ограниченными возможностями.

Акция позволила привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и создать более благоприятные условия для их жизни и развития.

«Важно продолжать работу в этом направлении, чтобы создать общество, в котором каждый человек, независимо от своих возможностей, может реализовать свой потенциал и жить полноценной жизнью, — поделились сотрудники библиотеки.

Отметим, что ранее для людей с ограниченными возможностями в честь международного Дня инвалидов в Можайском культурно-досуговом центре провели анимационную и концертную программу, а во дворце спорта «Багратион» — Спартакиаду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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