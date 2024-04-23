Акция «Улицы героев» пройдет для жителей Мытищ 28 апреля

Благодаря ей жители округа узнают о героях, в честь которых названы улицы Мытищ. Мероприятие состоится с 12 до 14 часов одновременно на улицах, названных именами Веры Волошиной и Николая Селезнева.

Рядом с главным входом в Российский университет кооперации будет размещен штаб акции, там же откроется выставка снаряжения РККА времен заключительного этапа войны — 1943–1945 годов. Посетители смогут не только увидеть экспонаты, но и примерить снаряжение солдат.

Музей подготовит красочные буклеты и листовки с информацией о героях и их подвигах, которые будут раздавать волонтеры из Государственного университета просвещения.

Такие мероприятия имеют важное значение, поскольку позволяют прикоснуться к героической истории нашей страны и узнать о людях, которые пожертвовали собой ради свободы и независимости Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.