Акция «Ночь искусств» состоится в Раменском музее 3 ноября

С 15:00 до 22:00 жители и гости Раменского округа смогут посетить музей совершенно бесплатно.

«Отличная возможность посетить наш музей, если вы давно собирались это сделать, но все не было времени — приходите! Это выходной день, мы очень удобно расположены, и будем рады всех видеть!», — говорят организаторы.

Для гостей подготовлены следующие программы:

15:00 — Неспешная экскурсия по музею. 14+

Экскурсия для тех, кто интересуется историей легендарного предприятия, благодаря которому появился город Раменское. В течение двухчасового рассказа вы узнаете о технических и административных нововведениях, а главное о личностях, благодаря управлению которых небольшая бумагопрядильня князей Голицыных на рубеже XIX и XX вв. увеличила в 10 раз свое производство, достигнув мирового уровня и признания.

15:00 — Детская программа «Крестьянские игры» 6+

Если вы любите ходить в музеи с детьми, то это программа как раз для вас! Юных посетителей ждёт в гостях Марья-искусница. Она расскажет о своей избушке, покажет старинные игры — бирюльки и закидушки, а также научит играть в хороводные игры.

16:00 — Показ диафильмов 6+

В советское время диафильмы были одним из любимых развлечений. Предлагаем старшему поколению вспомнить эту радость, когда на экране, словно по волшебству, возникают цветные картинки, а также познакомить с ней детей!

17:30 — Лекция-беседа «Наивное искусство в РИХМ» 12+

Наивное искусство — удивительный феномен. На лекции вы узнаете, как формировалась коллекция Наивного искусства в нашем музее, а также будете иметь возможность увидеть картины Э. З. Эльзона, Е. В. Вавиловой, Б. С. Воробьёва. Поговорим о том, что изображают эти художники на своих картинах, чем отличается наивное искусство от классического, обсудим впечатления.

18:30 — Лекция «Виртуально-историческая реконструкция. Раменская бумагопрядильная мануфактура». 12+

В «Ночь искусств» на одной из площадок РИХМ состоится показ тизеров будущего документального фильма о Раменской бумагопрядильной фабрике. В настоящее время творческий коллектив музея ведет активную работу над новым медиапроектом, в основу которого легли многолетние научные исследования наших сотрудников. Особенность документального фильма — это виртуальная реконструкция цехов фабрики и её технических особенностей.

20:00 — Кинопоказ с лекторием «Огни большого города». Чарльз Чаплин 12+

Во время кинопоказа будет продемонстрирован фильм «Огни большого города» Чарльза Чаплина. Маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пускается на поиски денег. После просмотра фильма фотографом музея, Даниилом Блиновым, будет провееён кинолекторий, где он расскажет о феномене Чаплина и о его влиянии на мировой кинемотограф.

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