Акция «Библионочь-2024» в Мытищах поразила участников разнообразной программой

В Год семьи мероприятие проводилось под девизом «Читаем всей семьёй». Программа поразила участников акции своим многообразием: мастер-классы по созданию брошей, росписи по дереву и плетению браслетов для самых маленьких посетителей, а для более взрослой аудитории — роспись сумки-шопера и освоение техники рисования на воде.

Гостей мероприятия ждала лекция об уникальном народном промысле — федоскинской живописи, после которой желающие могли попробовать себя в роли художника, расписав открытки.

«Аудитория сегодня действительно радует, много детей. Для нас это очень важно, ведь, приходя на такие встречи, они знакомятся с нашим русским искусством. В этом и заключается наша работа — передавать национальное наследие» — сообщила главный художник Федоскинский фабрики Елена Моисеева.

«Изюминкой» мероприятия стал литературный квест, организованный сотрудниками библиотеки. В помещении среди книжных стеллажей гуляли ожившие персонажи произведений Пушкина. Участники квеста решали задачи и отгадывали тематические загадки. Венчала программу «Библионочь-2024» в Мытищах постановка произведения Михаила Хейфеца «Анатомия страха». Актеры театра «ФЭСТ» прочитали пьесу и обсудили историю вместе со зрителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — заявил глава Московской области.