Актрису Железняк критиковали в театре из-за съемок в «Моей прекрасной няне»

Актриса Олеся Железняк рассказала Газета.ru , что ее критиковали в театре, когда она снималась в «Моей прекрасной няне». Коллеги спрашивали у артистки, зачем она «в этом» участвует.

К проекту так относились многие в театре, отметила артистка.

«Сейчас, когда пересматриваю «Няню», понимаю — такого уже не сделают. Это легендарный проект», — сказала Железняк.

Артистка заявила, что комедия — непростой жанр. Тем не менее, авторы и актеры «Моей прекрасной няни» смогли с ней справиться. Снять проект так, чтобы людям было действительно смешно — не просто.

«Моя прекрасная няня» — известный российский комедийный сериал. Он выходил с сентября 2004 до октября 2006 года. Был снят по мотивам американского телесериала «Няня», шедшего по телевидению с 1993 по 1999 год. Проект снимали вместе компании «Амедиа» и «Sony Pictures Television».

