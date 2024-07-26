Актриса Пересильд порадовала поклонников горячим фото из бани

Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях свою фотографию из бани, на которой предстает наполовину обнаженной, сообщает «7 дней.ru» .

На снимке тело отечественной знаменитости прикрывают лишь небольшое белое полотенце и шапка. Другой одежды на артистке нет.

Пересильд предстала на фотографии с распущенными волосами и без косметики. Артистка призналась, что походы в баню позволяют ей «прийти в себя».

Ранее Пересильд выкладывала фотографии в бикини, сделанные на отдыхе в Турции. Тогда артистка ездила за границу со своей семьей.