Актриса Пересильд порадовала поклонников горячим фото из бани
39-летняя Юлия Пересильд разделась в бане и опубликовала фото
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Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях свою фотографию из бани, на которой предстает наполовину обнаженной, сообщает «7 дней.ru».
На снимке тело отечественной знаменитости прикрывают лишь небольшое белое полотенце и шапка. Другой одежды на артистке нет.
Пересильд предстала на фотографии с распущенными волосами и без косметики. Артистка призналась, что походы в баню позволяют ей «прийти в себя».
Ранее Пересильд выкладывала фотографии в бикини, сделанные на отдыхе в Турции. Тогда артистка ездила за границу со своей семьей.