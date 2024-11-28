Актриса Ноэми Мерлан рассказала об эротических сценах в фильме «Эммануэль»

Актриса Ноэми Мерлан раскрыла детали работы над созданием откровенных сцен для фильма «Эммануэль». Этот эротический триллер, являющийся новым воплощением известного романа Эммануэль Арсан, который также стал основой для провокационной картины «Эммануэль» 1974 года, вышел в российский кинопрокат 28 ноября, сообщает Газета.ru .

«Мы очень рано занялись откровенными сценами вместе с Одри (прим. ред. — Диван, режиссером фильма) и Стефани Шен, хореографом и коучем по интимности, с которой я раньше работала над картиной Жака Одиара „Париж, 13-й округ“, — поделилась актриса.

По ее словам, они искали способы визуализировать процесс воссоединения с собственным желанием, подбирая подходящие позы для отображения этой эволюции. Это очень деликатный аспект — передать без слов, без дополнительных средств, как на первых этапах героиня не испытывает удовольствие от секса, а затем постепенно учится его получать, отметила Мерлан. Она полностью доверяла Одри и Стефани. Ее захватывает и волнует обсуждение темы сексуальности, особенно когда речь идет о женщинах, также отметила актриса.

Ноэми Мерлан известна своими ролями в таких фильмах, как «Портрет девушки в огне», «Сердцеед», «Джамбо», «Роковая ночь в Париже» и «Шопоголики».