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Актриса из «Игры престолов» Софи Тернер может сыграть Лару Крофт

Актриса Софи Тернер (Санса Старк в «Игре престолов») ведет переговоры о роли Лары Крофт в адаптации «Расхитительницы гробниц» (Tomb Raider) для Prime Video, сообщает kp.ru .

Новый сериал, который разрабатывает создательница «Дряни», обладательница премии «Эмми» Фиби Уоллер-Бридж, уже сейчас многие называют «эпичным» и «масштабным».

Кроме того, ранее на эту роль претендовала актриса Люси Байтон, которая известна зрителям по «Богемской рапсодии».

Исполнительными продюсерами нового сериала Tomb Raider стали Фиби Уоллер-Бридж, Дженни Робинс, Дмитрий М. Джонсон и Майкл Шил.

Тернер была номинирована на премию «Эмми» за роль Сансы Старк. Сейчас она снимается в британском мини-сериале «Джоан». Кроме того, в планах артистки главная роль в британском сериале «Хейвен» для Prime Video.

Сюжет и подробности подготовки к съемкам сериала Tomb Raider не раскрываются.