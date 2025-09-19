Активисты из Ленинского округа получили ценные советы от исполнителя ST

Делегация из 20 активистов местного отделения «Волонтеры Подмосковья» и студентов «МРСЭИ» представила Ленинский городской округ на встрече с популярным рэп-исполнителем Александром Степановым, более известным как ST. Мероприятие, прошедшее в рамках федерального проекта «МЫ БУДЕМ. СИЛА СМЫСЛОВ», стало завершающим в сезоне паблик-токов и позволило молодым активистам получить ценные советы и вдохновение от успешного артиста. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Для нас это была не просто встреча, а настоящий заряд мотивации. Было очень ценно услышать личную историю человека, который добился успеха своим трудом и талантом. Мы благодарны за возможность стать частью этого проекта и обязательно применим полученные знания в нашей волонтерской деятельности на благо Ленинского округа», — прокомментировала активистка местного отделения «Волонтеры Подмосковья» Полины Романовской.

Сообщается, что в ходе встречи Александр ST поделился с молодежью своим профессиональным и жизненным опытом. Он рассказал о выборе творческого пути, преодолении трудностей и важности самоопределения. Особый акцент в беседе был сделан на патриотическую тему. Исполнитель подчеркнул, что будущее за молодежью, и крайне важно быть активным, неравнодушным и сознательным гражданином своей страны.

Всего в этом году в рамках инициативы прошли пять паблик-токов с участием известных блогеров, публицистов, ветеранов боевых действий и опытных волонтеров. Участниками мероприятий стали более 5000 молодых людей со всего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.