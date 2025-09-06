Активисты из Химок, дети бойцов СВО и ребята из многодетных семей посетили цирковое шоу

Более 200 человек увидели сказочное представление «Сны Пушкина».

Перед маленькими зрителями и их родителями выступили лучшие цирковые артисты: дрессировщики, гимнасты, танцоры и жонглеры. Это не просто набор номеров, а микс трюков, мультимедийных технологий и живой музыки. В основе постановки — сказки великого поэта и история его жизни. Масштабное шоу на стыке цирка и театра поразило гостей из Химок.

На большой сцене в «Лужниках» декорации трансформировались то в кабинет Пушкина, то в Лукоморье, то в подводные дворцы. Все знакомые с детства сюжеты — «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке» и многие другие.

Поездка в Москву и день в цирке — подарок Минкультуры России совместно с фондом «Защитники Отечества» и благотворительным центром помощи многодетным семьям «МногоМама».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.