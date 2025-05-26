Актеру из «Склифосовского» Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом

55-летнему актеру из сериала «Склифосовский» Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить, сообщает Mash .

Артиста некоторое время мучили боли, также из-за перекоса костей длина ног стала разной. Поэтому у Юшкевича появилась хромота, он ходил с костылями.

Первый сустав актеру заменили в 2024 году, а второй — в начале текущего года. Сейчас он живет активно и выступает на сцене.

Константин Юшкевич родился 14 сентября 1969 года. Выступал на сцене театров «Ленком», «Ателье», Театра им. Моссовета и Современного театра антрепризы. Снимается в кино и сериалах, среди которых «Склифосовский», «Марш Турецкого», «Рассказы», «Балабол» и др.