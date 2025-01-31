Актер Влад Канопка побывал на шоу «ОК на связи!»

Российский актер Влад Канопка принял участие в шоу «ОК на связи!» в «Одноклассниках», сообщает пресс-служба соцсети.

В интервью он рассказал о съемках в сериале «Молодежка. Новая смена», о сложностях работы на льду, а также посоветовал зрителям телепроекты к просмотру.

Канопка рассказал, что чувствовал, когда ему предлагали сняться в продолжении «Молодежки». Он отметил, что не испытывал никаких страхов или удивлений. Он догадывался, что сериал могут «возродить».

Когда актеру предложили роль, он испытал «приятный ностальгический флер». Прочитав сценарий нового проекта, Канопка понял, что его персонаж сильно изменился. Он отметил интересную сюжетную линию.

Актер признался, что был рад принять участие в съемках. Он также рассказал, что ребятам пришлось тренироваться два месяца до начала сезона, чтобы научиться кататься на коньках. В свое время актерский состав «Молодежки» прошел такое же обучение за три месяца.

Также Канопка порекомендовал зрителям посмотреть такие проекты, как российский сериал «Трасса», фильмы «Субстанция» и «Дюна».

Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи!» в «Одноклассниках».