Актер Михаил Ефремов начал работать в театре

Ефремов играет в труппе «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Актер выступит на премьере постановки «Без свидетелей», которая состоится уже в феврале 2026 года, сообщает Mash.

Ефремова членам труппы представил сам режиссер Никита Михалков. Он поделился, что актер обратился к нему и попросил дать возможность сыграть в театре на Поварской улице.

Михалков уверен, что судьба многому научила Ефремова. Он, по мнению режиссера, смог переосмыслить многие вещи.

Ефремову периодически приходят предложения о работе. Так, после выхода из колонии он уже подписал контракт на съемки в фильме на сумму 13 млн рублей.