Актер из «Ведьмака» Кшиштоф Матушевский ушел из жизни в возрасте 65 лет

Матушевский был одной из ключевых фигур гданьской театральной сцены, а также был актером кино и телевидения. Он сотрудничал с известными режиссерами и работал в том числе с репертуаром русской классики.

Актер начал свою карьеру в кино в 1980-х годах и снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, включая «Ведьмака» Марека Бродского (2002), «В тени ненависти», «В добре и во зле», «Волшебное дерево» и «Черный четверг». Его последней работой стала роль в сериале «Высокая вода», вышедшем в 2022 году.

Матушевскому было 65 лет. В сообщении не указана причина его смерти.