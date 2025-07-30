Актер из «Ведьмака» Кшиштоф Матушевский ушел из жизни в возрасте 65 лет
Знаменитый польский актер Кшиштоф «Матушка» Матушевский умер на 66-м году жизни
Фото - © Кшиштоф Матушевский в фильме «Лжец»
Известный польский актер Кшиштоф «Матушка» Матушевский скончался, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал Goniec.
Матушевский был одной из ключевых фигур гданьской театральной сцены, а также был актером кино и телевидения. Он сотрудничал с известными режиссерами и работал в том числе с репертуаром русской классики.
Актер начал свою карьеру в кино в 1980-х годах и снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, включая «Ведьмака» Марека Бродского (2002), «В тени ненависти», «В добре и во зле», «Волшебное дерево» и «Черный четверг». Его последней работой стала роль в сериале «Высокая вода», вышедшем в 2022 году.
Матушевскому было 65 лет. В сообщении не указана причина его смерти.