Актер Бойко из «Мента в законе» скончался от осложнений после операции на сердце

Олег Бойко из «Мента в законе» в течение месяца боролся за жизнь в реанимации

Ушел из жизни российский актер Олег Бойко, известною по сериалам «Мент в законе-8» и «Особый случай». Печальную новость сообщила его двоюродная сестра Варвара, пояснив, что причиной смерти стало осложнение после операции на сердце, сообщает aif.ru .

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт», — отметила она.

В течение месяца актер находился в реанимации больницы № 67, где борьба за его жизнь не увенчалась успехом.

Олег Бойко родился 5 апреля 1967 года. Он получил образование сначала в Горьковском высшем военном училище тыла, а затем продолжил учебу в Ярославском театральном институте и академии имени Плеханова. Свой творческий путь начал в Рыбинском театре драмы, а на экране он появился в конце 1980-х годов, завоевав популярность благодаря своим ролям следователей в многочисленных криминальных драмах.

Бойко снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых такие хиты, как «Морозов», «Пятницкий. Глава третья» и «Балабол-3». Актер оставил заметный след в отечественном кинематографе и многими запомнится как талантливый профессионал. По словам Варвары, Бойко был «невероятным человеком», что еще раз подчеркивает значимость его жизни и карьеры для его близких, коллег и поклонников.