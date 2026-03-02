Актер Арвид Зеланд умер в Петербурге в возрасте 58 лет

В Санкт-Петербурге умер актер и первый проректор Российского государственного института сценических искусств Арвид Зеланд. Ему было 58 лет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

О смерти сообщили в пресс-службе РГИСИ. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.

«Коллектив РГИСИ выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Арвида Михайловича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — отметили в институте.

Большая часть жизни Зеланда была связана с РГИСИ. В 1989 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1991 по 1995 год работал заместителем директора Учебного театра «На Моховой», с 2006 года преподавал в институте. В 2025 году занял пост первого проректора — проректора по учебной работе.

В вузе отметили его вклад в подготовку актеров.

«Глубокое погружение в профессию, неизменная преданность своему делу, внимание к современному театральному процессу и вдумчивая работа со студентами позволили Арвиду Михайловичу воспитать несколько поколений актеров отечественной драматической сцены», — подчеркнули в РГИСИ.

Зеланд также был художественным руководителем Национального театра Республики Карелии и преподавал в Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Он носил звание заслуженного деятеля искусств Республики Карелия и снимался в сериалах «Морские дьяволы» (16+), «Невский» (16+), «Литейный» (16+).

