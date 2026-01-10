Айболиту стало плохо: каким получился фильм «Добрый доктор» с Юрием Стояновым

Фильм представляет собой российский ремейк французской комедии 2019 года «Хороший доктор». В российской версии основным героем становится разъездной врач Олег Мандрыгин, которого играет Юрий Стоянов. Это человек с непростым характером, которому приходится в одиночку принимать множество пациентов, особенно 1 января, когда медучреждения в России работают в ограниченном режиме. В этот день Мандрыгин решает выйти на дежурство на своем служебном «Ларгусе».

Во время очередного выезда Олег сталкивается с курьером по доставке пиццы Димой (Виктор Хориняк), который едет на самокате (отличие от французской версии). У Олега травма спины, он больше не может работать. Чтобы не оставить пациентов без помощи и не потерять работу, Мандрыгин просит Диму временно его заменить.

Выясняется, что у Димы есть незаконченное медицинское образование. Теперь ему предстоит самому выезжать на вызовы, а Мандрыгин будет давать указания по телефону. Именно на этом и строится сомнительный юмор всех ситуаций.

Дуэт Стоянова и Хориняка неизменно вызывает смех, иногда на грани фола. Оба артиста стараются изо всех сил. Эти признанные мастера комедийного искусства создают особую атмосферу в кадре. Стоянов виртуозно передает сарказм и утомленность своего героя, тогда как Хориняк привносит в образ курьера-«доктора» легкость и наивность.

При этом адаптация французского оригинала иногда кажется не всегда органичной. Некоторые сцены производят впечатление «неуклюжего перевода», где юмор теряет остроту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.