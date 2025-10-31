Агент Гены из «Универа» опроверг слухи об угрозе ампутации стопы

Агент Андрея Свиридова Макс Горский заявил, что актеру не грозит ампутация стопы и он чувствует себя хорошо, сообщает Газета.ru .

Агент актера Андрея Свиридова Макс Горский опроверг информацию о возможной ампутации стопы артиста. Он отметил, что подобные слухи не соответствуют действительности.

«Это неправда, Андрей себя чувствует прекрасно. Это новость пятилетней давности точно, потому что действительно, по мнению врачей, такая угроза была. Но диагноз не подтвердился, и конечно же, от ампутации Андрей отказался и прекрасно живет со стопой», — рассказал Горский.

Ранее 31 октября Telegram-канал Mash сообщил, что у исполнителя роли Гены из «Универа» Андрея Свиридова из-за тяжелой формы диабета может возникнуть необходимость ампутации стопы. По данным канала, у актера диагностирована «диабетическая стопа», и он проходит обследование.

Несколько лет назад 50-летний Свиридов перенес ампутацию большого пальца ноги из-за осложнений после перелома и инфекции. Тогда врачи диагностировали у него остеомиелит, однако, по словам агента, сейчас угрозы ампутации нет.