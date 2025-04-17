Адвокат Жорин рассказал, что Пороховщикова звонила ему накануне самоубийства

Звездный адвокат Сергей Жорин поделился информацией о том, что перед тем, как совершить суицид, Ирина Пороховщикова пыталась с ним связаться, сообщает NEWS.ru .

Адвокат прервал вызов, поскольку готовился к заседанию и не имел возможности разговаривать. Юрист признался, что часто размышлял о том, что исход мог быть иным, если бы он ответил на ее звонок.

«Александр Шалвович был в реанимации, меня единственного к нему пускали, и Ирина общалась со мной по поводу его здоровья несколько раз в день. В тот день, когда она ушла из жизни, мне надо было уехать в командировку в другую страну, я готовился к судебному процессу. Ирина мне звонила, но каждый разговор с ней был по полтора часа, поэтому я тогда сбросил вызов, а потом узнал, что она сделала», — рассказал Жорин.

По словам адвоката, в последние этапы жизни супругов Пороховщиковых их отношения были крайне напряженными. Он отметил, что, несмотря на взаимную любовь, Александр и Ирина постоянно конфликтовали и спорили по пустякам.

Жорин подчеркнул, что это оказывало разрушительное воздействие на обоих. К тому же ситуация усугублялась судебными тяжбами с родственниками: сначала родные Ирины пытались отсудить у нее имущество, но адвокатам удалось добиться победы, а затем судиться начали уже близкие Александра.

«В целом это трагическая история, драма», — заключил Жорин.

В апреле 2012 года, пока Александр Пороховщиков находился на лечении в больнице, его жена Ирина покончила с собой. Спустя месяц актер умер — у него остановилось сердце. Сергей Жорин, будучи адвокатом Александра и Ирины, защищал их интересы в суде, помогая им сохранить имущество, на которое претендовали родственники.